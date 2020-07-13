Владельцы ТЦ намерены обратиться в ФАС из-за "антивирусных" ограничений Смольного

Собственники городских торговых центров собираются обратиться в Федеральную антимонопольную службу: представители бизнеса полагают, что Смольный, снимая "антивирусные" ограничения, устанавливает приоритет одних субъектов рынка над другими, делится "Коммерсант".

Коллективное обращение будет подано в петербургское управление ФАС. Свои подписи под документом оставили Fort Group, Jensen Group, торговых комплексов "Галерея", "Лето", "Охта Молл" и других ТЦ.

"Ограничения со стороны правительства Петербурга препятствуют деятельности хозяйственных субъектов", - констатируют подписавшиеся.

В очередной раз бизнес обратил внимание Смольного на то, что в городе на Неве уже почти месяц работают многие магазины (к примеру, продуктовые гипермаркеты и мебельные центры), которые по техническому опционалу схожи с торговыми центрами.

Предприниматели узрели в этом обстоятельстве ограничения конкуренции.

Начиная с сегодняшнего дня, напомним, открывается IKEA.