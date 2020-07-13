Петербургское метро вернулось к привычному графику работы

Начиная с сегодняшнего дня, 13 июля, петербургский метрополитен возвращается к обычному, "докоронавирусному", графику работы: станции будут закрываться на выход после 00:00.

До 22:00 подземка функционировала в течение последних трех месяцев: ограничения ввели 1 апреля в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.

"Решение о возвращении привычного режима работы метрополитена принято правительством Санкт-Петербурга по согласованию с Роспотребнадзором", - напомнили в пресс-службе метро.

По-прежнему закрытой на вход и выход остается "Новокрестовская". С графиком остальных станций можно ознакомиться на сайте городской подземки..