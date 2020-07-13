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10:45

На мосту неподалеку от СИЗО "Лефортово" вывесили баннер в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика На мосту неподалеку от СИЗО "Лефортово" вывесили баннер в поддержку Сафронова

На Госпитальном мосту через реку Яузу в районе СИЗО "Лефортово" вывесили баннер в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, отправленного под арест в рамках дела о госизмене, пишет "Медуза".

Днем  ранее, делится "Дождь", аналогичная растяжка появилась на заборе рядом с изолятором, однако провисела одна недолго - её снял один из строителей.

Сегодня, 13 июля, ФСБ собирается предъявить Сафронову официальное обвинение.

Сафронова задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Журналист арестован на два месяца.

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