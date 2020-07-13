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11:25

Ъ: Отставка Фургала может состояться на следующей неделе

фото ЗакС политика Ъ: Отставка Фургала может состояться на следующей неделе

Арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала могут упразднить в должности уже на следующей неделе, уведомляет "Коммерсант", ссылаясь на собственные источники.

Процесс поиска врио главы региона затянулся ввиду неопределенности с кандидатами на этот пост. Кремль желает, чтобы новый руководитель смог наладить общение с местными жителями и успокоить протесты.

Собеседники издания сообщили, что на должность врио рассматриваются не менее пяти политиков, среди которых - председатель комитета Госдумы по спорту, депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев, экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский и заместитель Фургала Юрий Золочевский.

Согласно действующему законодательству в случае, если досрочная отставка губернатора происходит после 1 июля, выборы главы региона переносятся на следующий год.

На выходных в поддержку Фургала в Хабаровске прошли митинги: на один из них пришли, по разным подсчетам, от 12 до 30 тысяч человек.

Фургала задержали в Хабаровске 9 июля. Его заподозрили в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Виновным управленец себя не признает.

Либерал-демократ Фургал стал губернатором Хабаровского края в 2018 году, обойдя конкурента от "Единой России" Вячеслава Шпрота. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возмутился произошедшим и заявил, что вся фракция может сложить свои полномочия в Госдуме в качестве протеста. 

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