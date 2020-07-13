Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу сестер Хачатурян, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Липцера.

По его словам, обвинительное заключение подписал замгенпрокурора Виктор Гринь, который в конце 2019 года вернул дело с указанием переквалифицировать действия сестер на необходимую самооборону.

"Теперь ждем поступления дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний", - сказал Липцер. По его словам, после возврата дела в Следственный комитет "реально ничего не поменялось в пользу позиции следствия, только наоборот".

Дело двух старших сестер рассмотрит Мосгорсуд, а младшей – Бутырский суд Москвы, сообщила адвокат Ярослава Пакулина. Источник в правоохранительных органах сообщил, что его Генпрокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд, то оно будет рассматриваться в закрытом режиме. По его словам, гособвинение заявит соответствующее ходатайство в связи с тем, что в материалах неоднократно упоминается об издевательствах и насилии отца над дочерьми. Если по делу младшей сестры утвердят постановление о ее принудительном лечении, то дело тем более рассмотрят в закрытом режиме, сказал источник.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной.

В январе Генпрокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам с убийства на необходимую самооборону. Однако следствие это делать отказалось.