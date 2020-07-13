Красноярского экс-депутата Быкова обвинили в руководстве ОПГ

Бывшему депутату Заксобрания Красноярского края Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом, сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительной версии следствия, Быков с 1993 по 1995 годы сплотил вокруг себя организованные преступные группы, в том числе свою, а также возглавляемые Вилором Стругановым, Владимиром Татаренковым и другими. Как руководитель, Быков, полагает следствие, ввел для всех участников "определенные и единые нормы поведения и санкции за их нарушения", затем, в том числе уже после 1997 года, он координировал деятельность этих группировок, создавал устойчивые связи и условия для совершения преступлений, разделял сферы преступного влияния и преступных доходов в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений

"Членами организованных преступных групп, возглавляемых Быковым, были совершены убийства с целью захвата и сохранения лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края криминальных авторитетов Анатолия Артюшкова в 1997 году и Владимира Филиппова в 1998 году и члена одной из преступных групп Красноярска Юрия Хонина в 1999 году", - заявили в СК.

До этого в мае Быкову предъявили обвинение в убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году. Один из убитых входил в преступную группировку, которую возглавлял Быков, и, считают следователи, поссорился с ним. После этого члена ОПГ и его приятеля убили. Сейчас Быков арестован.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").