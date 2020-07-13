10 мужчин и 13 женщин стали жертвами COVID-19 в Петербурге

В городском комитете по здравоохранению подтвердили 23 летальных исхода от COVID-19. Среди погибших - 13 женщин в возрасте от 44 до 92 лет. и 10 мужчин от 51 до 81 года. Все они умерли в мае-июне текущего года.

"Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией. Пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основного заболевания – кардиосклероз, атеросклероз, сахарный диабет, гепатит, а также онкологическое заболевание", - уточнили в комздраве.

Ранее сегодня оперативный штаб обновил данные по распространению коронавирусной инфекции: болезнь подтвердилась у 291 петербуржцев. Излечились при этом ещё 152 горожанина.