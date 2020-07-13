Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку Ивана Сафронова

Журналисты кремлевского пула выступили в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, передает "Коммерсантъ".

Среди выступивших — сотрудники РБК, "Ведомостей", "Московского комсомольца", ТАСС и телеканала "Дождь". Журналист "Ведомостей" Светлана Бочарова заявила, что Сафронов "всегда и работал и вел себя, как человек с чистой совестью". Она напомнила, что Сафронов работал "в такой чувствительной сфере", как темы оборонно-промышленного комплекса, военно-технического сотрудничества, деятельности Минобороны и космоса.

"[Работать], понимая, что тобой могли быть недовольны в том числе и спецслужбы, это не то, чего можно было ожидать от шпиона", — сказала Бочарова.

Ведущий "Дождя" Антон Желнов напомнил, что следствие не предъявило общественности ни одного доказательства вины Сафронова.

"Я знаю Ваню, его тексты, его честность, профессионализм, и уж с чем с чем, а госизменником Ваня быть не может", — сказал Желнов.

Сафронов арестован на два месяца по делу о госизмене. По версии ФСБ, его якобы завербовали спецслужбы Чехии, и он передал за рубеж информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке, которая затем оказалась у спецслужб США.

Сафронов категорически отрицает свою вину и считает свое дело связанным с его журналистсткой деятельностью. В его поддержку высказались и "Коммерсантъ", в котором Сафронов проработал 10 лет до увольнения после статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совфеда, и ряд других российских СМИ.