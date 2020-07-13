Суд отклонил иск профессора РУДН с инвалидностью из-за штрафов за нарушение самоизоляции

Пресненский суд Москвы отклонил иск профессора РУДН Ирины Карабулатовой на 1 млн рублей, поданный из-за назначения двух штрафов за нарушение самоизоляции, передает "МБХ медиа".

Представитель Карабулатовой в суде напомнил, что она парализована на 90%, ее вывезли из дома на машине скорой помощи, и покинуть квартиру самостоятельно она физически не могла. По словам представителя, выписанные штрафы нанесли Карабулатовой моральный и физический ущерб: ей стало резко хуже, что доказывает заключение невролога.

Карабулатова в мае получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4 тысячи рублей. Случилось это из-за того, что лечилась от ОРВИ, но не имела технической возможности установить приложение "Социальный мониториг" на старый телефон. Она пыталась доступаться до властей в течение недели, и только после поста на Facebook на ее ситуацию обратили внимание. В том числе – представители Главконтроля, которые, по словам женщины, "в агрессивной форме" стали "расспрашивать, куда и зачем она обращалась". Сразу после этого Карабулатова получила уведомление о втором штрафе.

28 мая Карабулатова через две недели "переживаний и усиленной психоэмоциональной нагрузки" получила официальное решение об отмене штрафов.