В московский офис "Открытой России" снова пришли с обыском

Силовики пришли с обыском в офис "Открытой России" в Москве, сообщает Telegram-канал "Открытка".

Среди визитеров сотрудники организации узнали человека, который проводил обыски 9 июля.

Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров сообщил ЗАКС.Ру, что у дверей офиса стоят три человека. Они не представились сотрудникам организации, но требуют пропустить их внутрь - "долбят в дверь", рассказал Пивоваров:

- Они не представляются - через дверь спрашивали. Они показали охраннику документы на обыск, а нам не показали еще. Дверь не открваем.

Причину визита посетители офиса также не поясняют, добавил исполнительный директор организации. Он предположил, что сотрудники правоохраниельных органов решили провести обыски из-за планируемого сбора подписей 15 июля, либо намерены продолжить обыски, которые прошли 9 июля. Пивоваров уточнил, что сейчас сотрудники "Открытой России" ждут приезда адвокатов, и только после этого будут готовы открыть дверь.

На прошлой неделе, 9 июля, правоохранители провели масштабные обыски в "Открытой России", у московского муниципального депутата Юлии Галяминой, а также шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова. Мероприятия проходили в рамках дела ЮКОСа, главный фигурант которого, Михаил Ходорковский, был задержан еще в 2003 году и провел после этого 10 лет в колонии.

Тогда "Открытая Россия" заявила, что не исключает, что в офис им могли подбросить "некие компрометирующие предметы", поскольку сотрудники заметили, что камеры видеонаблюдения не работали.

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