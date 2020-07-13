Смольный не разрешил 25 маршруткам возобновить рейсы

До 26 июля пролонгирован запрет на работу 25 коммерческих маршрутных направлений, соответствующий указ опубликован на сайте Смольного.

Речь идет, в частности, о курсирующих между метро "Улица Дыбенко", "Проспект Просвещения" и "Ломоносовская" и торговыми комплексами "МЕГА-Парнас" и "МЕГА-Дыбенко".

На привычные рейсы не выйдут и такие популярные у петербуржцев маршрутки, как К-7, идущая от Садовой улицы до набережной реки Фонтанки, и К-8, связывающую "Площадь Александра Невского" и ЖК "Ласточкино гнездо".

К слову, начиная с сегодняшнего дня вернулось к привычному формату работы петербургское метро.