Градозащитники обеспокоены внезапными пожарами, охватившими дом Басевича

Петербургские градозащитники сетуют на пожары, неожиданным образом случившиеся в доме Басевича на Петроградской стороне сразу после их встречи с чиновниками Смольного.

Местные жители и активисты не исключили злонамеренного поджога помещений и предполагают, что таким образом власти могут давить на граждан, лоббируя интересы застройщика, намеревающегося снести памятник архитектуры.

Примечательно, но пожары приключились сразу после того, как была достигнута договоренность о проведении обсуждения проекта реконструкции здания.

Последний раз в здании обгорело свыше 120 кв метров площади.



"Санкт-Петербургское отделение ВООПИК направило заявления о преступлении в Следственный комитет и ГУ МВД с требованием расследовать произошедшее", - отчитались градозащитники.

Расселенный памятник архитектуры, относящийся к стилю модерн, появился на Большой Пушкарской улице в 1912 году. На помещения после ремонта имеет виды академия танца Бориса Эйфмана.

В январе стало известно о планах проектировщика полностью избавиться от аварийного здания и лишь воссоздать лицевой фасад. Градозащитники долгое время боролись против сноса. Снос осудил даже московский урбанист Илья Варламов.