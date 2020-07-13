Исаакиевский собор откроется для посещения 19 июля

Исаакиевский собор откроется для посетителей и прихожан с 19 июля, сообщается на сайте ГМЗ "Исаакиевский собор".

Уже с 16 июля петербуржцы смогут взобраться на коллонаду собора. С 19 числа можно будет посетить сам собор, при условии, что посетители будут в максках, соблюдут дистанцию в 1,5-2 метра друг от друга и будут следовать однонаправленному маршруту осмотра. Также с 19 июля возобновятся богослужения.

С 23 июля откроется для посещения Спас на Крови.

Соборы были закрыты из-за эпидемии коронавируса в конце марта. Сейчас в Петербурге продолжается снятие ограничений, уже открыты парки, сады, салоны красоты, летние терассы кафе. При этом заболеваемость в городе остается высокой, на 13 июля за время эпидемии заболели 27,8 тысяч петербуржец, каждый день прибавляется по почти 300 случаев.