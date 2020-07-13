"Проект" предположил, знакомство с каким чехом могло стать роковым для Сафронова

Знакомство с чехом Мартином Ларишем могло послужить поводом для уголовного преследования журналиста Ивана Сафронова, предположило издание "Проект".

В 2016 году он приехал в Чехию и опубликовал в своем Instagram фотографию Лариша и его жены, сопроводив пост подписью: "Главное в Чехии - друзья".

Проанализировав Linkedin знакомого Сафронова, издание выяснило, что в 2010-2012 годах тот работал корреспондентом газеты Lidove noviny в Москве, после чего занялся предпринимательской деятельностью. Помимо прочего, он руководит неким Центром анализа и профилактики безопасности. Данная компания, основываясь на данных из открытых источников, публикует доклады о состоянии системы безопасности в Восточной Европе и Африке. В то же время, напомним, представитель ФСБ на суде по избранию меры пресечения Сафронову заявлял, что именно за передачу неких сведений о военных поставках в Африку он и попал в поле зрения российский правоохранителей.

Сам Лариш на звонки "Проекта" не отвечал, игнорируя также сообщения в мессенджерах. Кроме того, он отказался сотрудничать со знакомыми издания, в числе которых чешские журналисты.

Отмечается, в "друзьях" Лариша в Facebook много различных экспертов, в том числе приближенных к Кремлю, и журналистов.

"Проект" уточняет, что не обладает информацией о том, может ли чех быть причастным к делу Сафронова.

Сегодня россиянину предъявили официальное обвинение в государственной измене. Теперь журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.