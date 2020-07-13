Часть задержанных у "Лефортово" журналистов отпустили из ОВД "Капотня" после профилактической беседы

Некоторых задержанных на акции в поддержку Ивана Сафронова журналистов уже отпустили из ОВД "Капотня", сообщила ЗАКС.Ру попавшая в отдел сотрудница издания "Холод" и автор "Ротонды" Мария Карпенко. По ее словам, всего в это ОВД привезли 10 человек.

С ними проводят профилактическую беседу и просят подписать обязательство о явке через несколько дней, рассказала Карпенко.

- Объясняют, что проверят законность наших действий и вызовут нас "для чего-то". Не объясняют для чего, - рассказала журналистка.

Она добавила, что беседы проходят один на один. Пока все задержанные общались без адвоката - его пустили только недавно, сообщила Карпенко. Она уточнила, что еще не беседовали с сотрудниками полиции четыре человека.

Напомним, бывшего журналиста Ивана Сафронова задержали 7 июля. Суд арестовал его на два месяца. ФСБ считает, что Сафронова якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. 9 июля журналисты предъявили соответствующее обвинения, он их отрицает. Перед оглашением обвинений у СИЗО "Лефортово" собрались журналисты, чтобы поддержать коллегу. Некоторые из них пришли в футболках с надписями в защиту Сафронова, за что и были задержаны сотрудниками полиции.

София Саттарова