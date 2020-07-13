Смольный разработал памятку для стрит-арт-художников о том, как рисовать и не быть оштрафованным

Петербургская администрация разработали свод рекомендаций для уличных художников, любящих рисовать на городских стенах, но при этом не спешат быть оштрафованными за это.

"Для таких ребят мы разработали памятку, в которой описан механизм необходимых согласований", - известила руководитель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец.

Требований в перечне достаточно много: в первую очередь необходимо убедиться, что рисунок подходит под формат и не нарушает градостроительную концепцию Петербурга. После изучить список объектов, на которые легальным путём нельзя ничего наносить. Напоследок, творение следует согласовать с собственником объекта, на который планируется поместить желаемое изображение, а уведомить о намерениях комитет по градостроительству и архитектуре.

Всем, кто пожелает следовать данным правилам, работать также предстоит в присутствии собственника, а если рисунок потребует реставрации - аналогично пройти через всю процедуру согласования.

Ознакомиться с памяткой можно на сайте Смольного.