Минкульт разрешил кинотеатрам вернуться к работе с 13 июля

Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ, согласно которому кинотеатры в России смогут возобновить работу с 13 июля, документ опубликован на сайте Минкульта.

Кинотеатрам для возвращения к работе придется соблюдать ряд требований. Например, обеспечить дистанцию между зрителями и следить, чтобы они носили маски. Залы после сеансов должны быть продезинфицированы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что кинотеатры вернутся к работе с 15 июля. Их закрыли в конце марта в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.