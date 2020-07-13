Адвокат: Эксперты ФСБ не нашли в публикациях Сафронова сведений, составляющих гостайну

Эксперты Федеральной службы безопасности не узрели признаков наличия секретной информации в публикациях журналиста Ивана Сафронова, арестованного в рамках дела о госизмене, поделился с ТАСС его адвокат Иван Павлов.

"Специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и сообщили, что не нашли там признаков разглашения гостайны. Но журналист может публиковать не все сведения, которыми располагает. Но это не значит, что в неопубликованных сведениях были секретные материалы", - пояснил Павлов.

Ранее сегодня Сафронову предъявили официальное обвинение в государственной измене. Теперь журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ на суде по избранию меры пресечения Сафронову заявляла, что он и попал в поле зрения российских правоохранителей за передачу чешским спецслужбам неких сведений о военных поставках России в Африку.