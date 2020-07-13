Кот Мостик уедет с Крымского моста, сменив работу

Кот по кличке Мостик, ставший символом моста через Керченский прорыв, "сообщил", что он "завершает вахту" и переезжает, сообщается в Instagram.

Рыжего кота – ровесника стройки – подбросили строителям, когда они только начали работу над сооружением моста. Кот жил в бытовке и со временем стал "инспектировать" ход работы. У кота появилась страничка в соцсетях, для него создали импровизированный отдел и нарекли главой "Котмостнадзора".

"Переезжаю! Долго думал, куда податься. Мост я построил, в эксплуатации его проверил", - говорится на страничке от имени Мостика.

Теперь, когда Мостик "меняет профессию", за главного остается чайка Валера. В комментариях Мостик "пообещал" вскоре рассказать, как же именно изменится его жизнь. При этом в ответ на вопрос, не выходит ли он на пенсию, ответ был "холодно".

Мост из Краснодарского края в Крым был открыт в 2018 году для автомобилей. Это самый протяженный мост в Европе: его длина 19 километров. Его итоговая стоимость составила порядка 228 млрд рублей.