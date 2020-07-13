РКН намерен наказать Znak.com за ссылку на Instagram Шнурова с матерным стихотворением

Роскомнадзор решил составить административный протокол на Znak.com за новость со ссылкой на Instagram музыканта, сопредседателя Партии роста Сергея Шнурова с матерным стихотворением, сообщил в Telegram шеф-редактор издания Дмитрий Колезев.

Поводом стала новость о том, что Шнуров резко высказался о российских звездах, которые агитировали за поправки в Конституцию. В стихотворении упоминались, в том числе, певцы Стас Михайлов, Ольга Бузова, семья Евгения Плющенко и Яны Рудковской. В заметке стихотворение цитируется с цензурой мата, при этом, по данным РКН, там была ссылка непосредственно на изначальную версию с нецезурной бранью.

В разговоре с "МБХ медиа" Колезев сообщил, что его вызвали в РКН для составления протокола по ст. 13.21 КоАП 23 июля.

"Предлагаю Партии Роста, раз уж она существует и имеет Шнурова сопредседателем, как-нибудь высказаться по этому поводу", - заключил Колезев.