18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:55

Пресс-секретаря "Альянса врачей" силой отправили служить в Архангельск

фото ЗакС политика Пресс-секретаря "Альянса врачей" силой отправили служить в Архангельск

Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева известила, что пресс-секретаря организации Ивана Коновалова задержали и, превентивно не узнав о состоянии его здоровья, отправили проходить военную службу в Архангельск.

"В пятницу его задержали в Туле, он вместе с мамой ехал. Его задержала куча ментов, он даже без паспорта был. Зарегистрирован он в Москве, никаких повесток он не получал, просто взяли, сразу медицинское освидетельствование. Связь с ним пропала, мы не знали, где он, потом удалось узнать, что он летит в Архангельск в этот же день", - рассказала о ситуации Васильева в беседе с "МБХ медиа".

Членам коалиции и родным Коновалова удалось перехватить молодого человека уже в аэропорту.

"Мы вообще не против, чтобы он служил, он призывного возраста, но что бы так вот. Мазки на COVID-19 сейчас обязательные, а анализы на гепатит, ВИЧ, сифилис [не сделали]", - сетует Васильева.

Лишь после того, как Коновалов был доставлен к месту прохождения службы, ему удалось связаться с альянсом и родственниками для того, чтобы уведомить их о своем местонахождении.

"Понятно, что это удар по профсоюзу, по мне, потому что он помощник и пресс-секретарь. Трудно даже что-то говорить, потому что человек два года работал, и тут его вдруг берут в охапку и куда-то увозят", - заключила глава "Альянса врачей".

Ранее аналогичным образом в армию попал сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Артем Ионов: примечательно, но правоохранители закрыли глаза на то, что у него имеется хроническое заболевание - астма.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
20:55 Дудь о деле Сафронова и обысках у журналистов: Неправильно воспринимать это как чужую проблему

20:48 Фигурант дела "Сети" Бояршинов подал иск на 400 тысяч рублей из-за условий в СИЗО

20:19 Беглов объяснил рост числа заражений коронавирусом в Петербурге с беспечностью горожан

19:51 Сафронов связал обвинение в госизмене со своей публикацией 2017 года

19:29 Всех задержанных у "Лефортово" журналистов отпустили под обязательства о явке

19:19 Муниципал: Затерянные декларации

18:55 Пресс-секретаря "Альянса врачей" силой отправили служить в Архангельск

18:48 РКН намерен наказать Znak.com за ссылку на Instagram Шнурова с матерным стихотворением

18:27 Смольный нашел подрядчика для ремонта дорог за 830 млн рублей

18:16 Кот Мостик уедет с Крымского моста, сменив работу

18:03 Адвокат: Эксперты ФСБ не нашли в публикациях Сафронова сведений, составляющих гостайну

17:46 Минкульт разрешил кинотеатрам вернуться к работе с 13 июля

17:40 Смольный разработал памятку для стрит-арт-художников о том, как рисовать и не быть оштрафованным

16:55 Единороссы предлагают арендодателям снизить платежи для предприятий малого и среднего бизнеса

16:55 Часть задержанных у "Лефортово" журналистов отпустили из ОВД "Капотня" после профилактической беседы

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru