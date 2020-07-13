Всех задержанных у "Лефортово" журналистов отпустили под обязательства о явке

Всех журналистов, задержанных у СИЗО "Лефортово" на акции в поддержку Ивана Сафронова, отпустили из полиции, сообщает "Апология протеста". Со всех них взяли обязательство о явке 21 июля для возможного составления протокола.

Всего были задержаны не менее 18 человек. Среди них – журналисты разных изданий, большинство из них – "Коммерсанта", в котором раньше работал и Сафронов. В том числе задержанной оказалась петербургская журналистка Мария Карпенко.

Сафронов арестован на два месяца, ему предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.