Фигурант дела "Сети" Бояршинов подал иск на 400 тысяч рублей из-за условий в СИЗО

Петербургский фигурант дела "Сети"* Юлий Бояршинов подал иск в Ломоносовский суд Ленобласти, оспаривая условия содержания в СИЗО, передает Znak.com со ссылкой на адвоката Ольгу Кривонос.

В иске Бояршинов указал, что в камере у него отсутствовали личное пространство из-за ее перенаселенности, спальное место, пространство для ежедневных прогулок, место для приема пищи, для доступа к раковине и в туалет приходилось стоять в очереди. Также Бояршинов подвергался побоям и угрозам со стороны других заключенных.

Сумма иска составила 400 тысяч рублей.

Бояршинов приговорен к 5,5 годам колонии, еще один петербургский фигурант – Виктор Филинков – к 7 годам. Их обвинили в участии в законспирированной организации анархистов "Сеть", которая якобы готовила вооруженные нападения на отделения полиции и органы власти. Филинков на стадии досудебного расследования и по ходу рассмотрения дела по существу заявлял о том, что был вынужден дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

*Организация признана террористической и запрещена на территории России.