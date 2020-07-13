Дудь о деле Сафронова и обысках у журналистов: Неправильно воспринимать это как чужую проблему

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram опубликовал пост в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, заявив, что это важное для всех россиян дело.

По словам Дудя, неправильно воспринимать давление на журналистов "как чужую проблему", когда к ним приходят с обысками, "выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене".

В большинстве случаев приходят к тем журналистам, для которых люди важнее государства. Значит, это конкретно и ваша проблема. Неважно, кто вы: продавец магазина, работник МФЦ или боец Росгвардии", - подчеркнул Дудь.

По словам Дудя, журналисты "будут первыми, кто за вас впишется", когда "несправедливость случится рядом с вами и кто-то помешает вам ходить на секции, общаться с ровесниками и исследовать жизнь". Он напомнил об истории пятилетней девочки, которая жила с младенчества в частном медцентре "Мать и дитя", потому что родители считали ее неизлечимо больной. Первые публикации о ней появилилсь в конце 2019 года, и только после этого на историю обратили внимание, и девочку забрали из центра.

Дудь пожелал Сафронову "честного и открытого" суда, а всем журналистам – "свободной работы, а не репрессий".

Сафронов арестован на два месяца, ему предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Ранее адвокат Иван Павлов сообщил, что специалисты Института криминалистики ФСБ проанализировали публикации Сафронова и не нашли в них признаков разглашения гостайны.