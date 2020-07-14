Роспотребнадзор отменяет обязательную изоляцию для прибывающих в Россию

Роспотребнадзор отменил обязательную двухнедельную самоизоляцию для иностранцев, прибывающих в Россию, следует из постановления, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с 15 июля. У приезжающих в Россию иностранцев должен быть на руках отрицательный тест на коронавирус, сделанный не менее чем за три дня до въезда в страну, либо они будут обязаны пройти таковой не позднее чем через три дня с момента прибытия в Россию. Если тест окажется положительным или самочувствие ухудшится, тогда иностранцу придется уйти на самоизоляцию.

Россияне при выезде за границу также должны пройти тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия из других стран.

Ранее премьер-министр Татьяна Голикова заявила, что после 15 июля кабмин начнет обсуждение возможности возобновить авиасообщение России с другими странами. Россия в марте закрыла границы из-за эпидемии коронавируса.