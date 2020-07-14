В России выявлено 6248 новых случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки зафиксировано 6 248 новых случаев заражения коронавирусом,сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это минимальное количество зараженных за день с конца апреля. Общее число заболевших за все время эпидемии составляет 739 947 человек.

Умершими от коронавируса признаны еще 175 человек, за весь период умерли 11 614 зараженных пациентов. Выздоровели 512 825 человек, из них 8 804 выписаны из больниц за минувший день.

В Петербурге прибавился 281 заболевший, в общей сложности за время эпидемии заболели 28 142 петербуржца. 31 человек в городе признан умершим от коронавируса за последний день. В Ленобласти в статистику вписали еще 46 случаев за последние сутки, всего заболели 5 130 жителей региона.

В Мурманской области число заболевших возросло до 7 410 человек (+182), в Архангельской – до 7 251 (+129), в Коми – до 4 366 (+58). В Новгородской области в статистику попал 3 431 зараженный житель (+18), в Псковской – 3 257 (+12), в Калининградской – 2 636 (+9) В Вологодской области заболели всего 1 944 человек (+29), в Карелии – 1 747 (+9), в НАО – 251 (+1).