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10:58

Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса

фото ЗакС политика Сеченовский университет завершил первый этап клинических испытаний вакцины от коронавируса

Сеченовский университет объявил о завершении первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, сообщили представители вуза.

15 июля будет выписана первая группа из 18 добровольцев, которым ввели вакцину 18 июня. Пока исследования "показали безопасность вакцины, и сейчас добровольцы чувствуют себя хорошо", заявили представители университета.

Еще несколько месяцев медики будут наблюдать за здоровьем добровольцев и их реакцией на вакцину. 20 июля будет выписана вторая группа добровольцев. После подведения итогов Минздрав оценит результаты и примет решение о возможности применения вакцины.

На 14 июля в России известно о почти 740 тысячах зараженных коронавирусом.

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