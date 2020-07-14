Милонов попросил Беглова смягчить или отменить новый запрет на работу баров

Петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов, обеспокоенный свежим законом о запрете маленьких питейных заведений, в письменном виде обратился к главе города Александру Беглову с просьбой смягчить его правоприменение. По мнению законотворца, следует сделать скидку на то, что небольшие и уютные питейные заведения давно стали одной из визитных карточек города в глазах туристов: они "стали новой европейской достопримечательностью, привлекающей дополнительные средства в городской бюджет".

"Прошу вас рассмотреть вопрос о смягчении или даже наложении моратория на предлагаемый законодательным собранием законопроект - принятие этого документа (в нынешнем виде) повлечет свертывание уникального ресторанного кластера, что негативно скажется на имидже города, а также оставит без работы тысячи граждан Санкт-Петербурга, добросовестно выполняющих свою работу", - цитирует документ РИА "Новости", владеющее его копией.

Милонов также считает, что нельзя сбрасывать со счетов столь актуальное обстояльство, как пандемия коронавируса и сопряженные с ней непредвиденные расходы, которые бременем легли на петербургскую казну.

Напомним, законопроект, инициированный единороссом Денисом Четырбоком и принятый Заксобранием в трех чтениях, предусматривает закрытие всех расположенных в жилых домах заведений площадью менее 50 кв. метров, в которых разливают спиртные напитки. Против инициативы появилась электронная петиция, которую подписало свыше 25 тысяч человек.

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