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11:55

Ройзман представил пессимистический прогноз относительно будущего Хабаровского края

фото ЗакС политика Ройзман представил пессимистический прогноз относительно будущего Хабаровского края

Политик Евгений Ройзман высоко оценил продолжающиеся протесты в Хабаровском крае против ареста губернатора Сергея Фургала, подчеркнув, что этот тот частый случай в истории, когда людей способны привести в возмущения в первую очередь этические, а не экономические или политические причины. По его мнению, граждан оскорбили и унизили, не дав им определять свою судьбу самостоятельно, поскольку это для Ройзмана тот редкий пример, когда оппозиционного Кремлю кандидата удалось выбрать в честной борьбе. Однако, предрекает бывший мэр Екатеринбурга, едва ли им что-то поможет в ближайшем будущем и вряд ли Кремль собирается с хабаровчанами считаться.

"В Хабаровск свезут Росгвардию из других регионов, Подмосковье там, Кубань, подождут немножко, пока протест выдохнется, потому что каждый день выходить - правового поля внятного нет, накал когда-то этот закончится. Подождут, посмотрят самых активных, будут разгонять, будут бить, начнут арестовывать позднее, как это было в Ингушетии. А потом из Москвы пришлют очередного мудака с ярлыком на княжение от хана и скажут: "Вы никуда не денетесь, вы за него проголосуете"", - рассудил Ройзман на своем YouTube-канале.

Напомним, что Фургала ФСБ задержала у собственного дома 9 июля и вывезла в Москву, где ему предъявили обвинение в организации убийств пятнадцатилетней давности и посадили в СИЗО. В минувший уик-энд тысячи жителей в разных городах Хабаровского края вышли на несанкционированные акции с резкой критикой Кремля и Владимира Путина, соответствующими плакатами и кричалками. По данным МВД, шествие и митинг собрали 10-12 тысяч человек, по другим данным, речь скорее может идти о 30-50 тысячах.

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