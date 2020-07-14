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12:27

ЦИК Беларуси отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты

фото ЗакС политика ЦИК Беларуси отказался регистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты

Центризбирком Беларуси отказался зарегистрировать Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны, передает TUT.by.

ЦИК сослался на письмо из комитета госконтроля Беларуси, в котором заявлено, что Бабарико руководил преступной группой, "отмывавшей деньги". Также глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что в декларации Бабарико есть несоответствия.

Бабарико задержали 18 июня. Глава КГК Иван Тертель назвал его "непосредственным руководителем противоправной деятельности" в Белгазпромбанке, который Бабариков возглавлял на протяжении 20 дней. До этого против ряда бывших и нынешних сотрудников банка возбудили дело о неуплате налогов и отмывании денег. Президент Беларуси Александр Лукашенко после этого заявил, что властям страны удалось "сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси", который мог бы "привести страну к некоему майдану".

Петербургский депутат Михаил Амосов призывал освободить Бабарико.


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