18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:48

"Мешал скрывать провалы": Военные журналисты выступили в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика "Мешал скрывать провалы": Военные журналисты выступили в поддержку Сафронова

В поддержку бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова выступили журналисты, работающие с темами военно-промышленного комплекса, передает "Коммерсант".

Свои обращения записали замредактора отдела политики газеты "Ведомости" Алексей Никольский и спецкорреспондент РБК Инна Сидоркина. Последняя заявила, что считает обвинения в госизмене, предъявленные Сафронову, связанными "исключительно с его профессиональной деятельностью, работой журналистом".

"Его статьи не нравились многим военным чиновникам и менеджерам в сфере оборонно-промышленного комплекса, так как он не раз мешал скрывать их провалы, например, писал про срыв гособоронзаказа или неудачу при заключении оборонной сделки", - сказала она в обращении.

Накануне в поддержку Сафронова выступили его бывшие коллеги кремлевского пула – сотрудники "Ведомостей", РБК, ТАСС, "Московского комсомольца" и другие.

Сафронов арестован на два месяца, ему предъявили обвинение в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам журналист вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:25 Памятнику Ивана Федорова в Москве заклеили рот в поддержку журналистов

13 июля, 20:55 Дудь о деле Сафронова и обысках у журналистов: Неправильно воспринимать это как чужую проблему

13 июля, 19:51 Сафронов связал обвинение в госизмене со своей публикацией 2017 года

13 июля, 19:29 Всех задержанных у "Лефортово" журналистов отпустили под обязательства о явке

13 июля, 18:03 Адвокат: Эксперты ФСБ не нашли в публикациях Сафронова сведений, составляющих гостайну

13 июля, 16:55 Часть задержанных у "Лефортово" журналистов отпустили из ОВД "Капотня" после профилактической беседы

13 июля, 16:23 "Проект" предположил, знакомство с каким чехом могло стать роковым для Сафронова

13 июля, 15:38 Сафронову предъявили обвинение в госизмене

13 июля, 14:59 У СИЗО "Лефортово" задержали не менее 13 журналистов

13 июля, 13:56 У "Лефортово" продолжились задержания: в автозак угодили журналисты


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
18:39 Под Петербургом появится палеонтологический парк

18:34 Закон о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму прошел первое чтение в ГД

17:59 Миронов просит Мишустина пустить продукцию садоводов-фермеров в супермаркеты

17:35 Обвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" сроки от условных до 7,5 лет колонии

17:26 Возле Петровского парка появилась новая пешеходная набережная

17:24 Хорватия решила открыть границы для россиян

16:54 Четырбок возглавит рабочую группу по разработке правил для "авторских баров"

16:51 Градозащитники требуют вернуть историческое мощение во двор дома-памятника в Коломне

16:29 Фигурантам дела "Нового величия" продлили меры пресечения до середины августа

16:23 Политолог Орешкин: Проголосуй бойкотирующие хабаровчане "против", Фургала бы не тронули

16:15 Муниципал: Прокуратура подала иск к МО "Литейный округ" по требованию местных жителей

15:48 СК вменил Абызову два новых преступления - об отмывании денег и подкупе

15:19 Прокурор по делу "Нового величия" заразился коронавирусом

14:58 Володин заявил, что РФ в состоянии наказать зарубежных политиков за призывы вернуть Крым

14:23 Навального вызвали на допрос

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru