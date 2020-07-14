"Ситуация нестандартная": Песков об аресте Фургала и протестах

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал массовые несанкционированные уличные выступления в Хабаровском крае в ответ на арест губернатора Сергея Фургала по обвинению в организации убийств. Для него этот громкий сюжет имеет как минимум два аспекта.

"Понятен эмоциональный посыл жителей Хабаровска и региона, потому что ситуация действительно весьма нестандартная и эмоционально очень резонансная. Но в данном случае нужно понять, что речь идет об очень серьезных обвинениях", - приводит его слова "Интерфакс".

В качестве положительной детали Песков упомянул о том, что, по его оценке, на митингах пока не было "провокаций" со стороны демонстрантов. В свою очередь, президент Владимир Путин, заверил его представитель, в курсе происходящего.

"Конечно же, президент все реалии будет принимать во внимание, когда и если он примет решение о назначении врио. Мы знаем, что пока до сих пор такого решения президент не принял", - заключил Песков.

Тем временем, в Хабаровске люди выходят на улицу уже четвертый день с антимосковскими плакатами и речевками. Руководство города апеллирует к тому, что ввиду пандемии коронавируса это небезопасно. Несмотря на риск заражения, повсюду отмечается, что это самые массовые уличные протесты в краевой столице как минимум за все двадцать лет XXI века.