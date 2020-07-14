СК вменил Абызову два новых преступления - об отмывании денег и подкупе

Следственный комитет заявил о причастности бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова к еще двум преступлениям, а также о ряде новых фигурантов, сообщается на сайте СК.

Среди новых соучастников - бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников.

Абызова обвиняют в отмывании денег и подкупе, новые эпизоды следствие выявило при расследовании первого дела - о хищении 4 млрд рублей, которые были выведены из России на счета в Кипр. Через кипрские оффшоры деньги легализовали, конвентировав в доллары США, считают следователи.

Также, по версии следствия, Абызов в 2017 году подкупил бывших топ-менеджеров "СИБЭКО" на 78 млн рублей, чтобы они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе о финансах.

Абызов провел под арестом уже более года. Он фигурант нескольких уголовных дел: о создании преступного сообщества и мошенничестве, а также об отмывании средств. По версии следствия, он похитил 4 млрд рублей у двух компаний в Новосибирской области в составе организованной группы и вывел деньги за границу. Его сокамерником в "Лефортово" стал экс-сенатор Рауф Арашуков, которого обвиняют в организации убийств и участии в преступном сообществе.