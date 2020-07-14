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16:23

Политолог Орешкин: Проголосуй бойкотирующие хабаровчане "против", Фургала бы не тронули

фото ЗакС политика Политолог Орешкин: Проголосуй бойкотирующие хабаровчане "против", Фургала бы не тронули

Независимый политолог Дмитрий Орешкин представил свой оригинальный взгляд на многочисленные протесты в Хабаровске, вызванные арестом регионального главы Сергея Фургала. Не обвиняя жителей в случившемся, он выразил уверенность, что на пользу дела сыграло бы отсутствие бойкота голосования по поправкам в Конституцию. По логике Орешкина, если бы все жители края, кто действительно против изменений в основной закон, выразили свое недовольство в бюллетенях, сценарий бы получил качественно иное и менее репрессивное развитие. Он также напомнил, что явка в Хабаровском крае, которую, по его мнению, не стали подделывать, составила 44 процента, и сослался на "Леваду-центр": социологи установили, что три четверти проигнорировавших голосование настроены протестным образом.

"Если бы активнее хабаровчане проголосовали против, то так нагло себя московские силовики с Фургалом не вели. Они же не ведут себя так с Ненецким автономным округом, где проголосовали против, потому что слишком очевидно. С Ненецким округом будут разбираться попозже. А здесь, поскольку есть формальный повод и большинство все равно поддержало - 62 процента - то, значит, можно наводить порядок, торжествующим образом завинчиваем гайки дальше", - рассудил эксперт в эфире радиостанции "Серебряный дождь".

Впрочем, согласно его прогнозу, когда сюжет с плебисцитом постепенно забудется, руководству НАО тоже суждено быть каким-либо образом наказанным за низкие результаты поддержки.

Напомним, что формально Фургала арестовали по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности, однако в прессе и блогах главенствует точка зрения, что Кремль таким образом мстит ЛДПР-овцу за недостаточную лояльность, которую тот последовательно проявлял на своем посту все два года. Четвертый день подряд хабаровчане массово выходят на несанкционированные антимосковские митинги и шествия.

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