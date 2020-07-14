Прокуратура подала иск к МО "Литейный округ" по требованию местных жителей

Прокурор Центрального района Петербурга подал иск к муниципальному совету МО "Литейный округ" в защиту неопределенного круга лиц, следует из данных сайта Дзержинского районного суда. Там же сказано, что заседание по иску назначено на 11 августа.

Как сообщил ЗАКС.Ру житель муниципалитета и соадминистратор группы "ВКонтакте" "Жители МО Литейный округ" Вадим Суходольский, активные жители округа давно писали заявления в прокуратуру с требованием проверить деятельность муниципалитета. Причина недовольства местных жителей - не принятый мундепами бюджет на 2020 год и проведение заседаний совета в неполном составе.

- Я ждал, что они заработают. Но мои коллеги, которые, может, более критично настроены, например, к "Яблоку", там Илона Ханина, другие жители - они заявления подавали в прокуратуру. В том числе федеральную, чтобы они обязали их работать, - рассказал Суходольский.

Он добавил, что жителей округа не устраивает политический конфликт между депутатами и недостаточная работа на благо муниципалитета:

- Очень плохо оцениваю [деятельность муниципального совета] именно из-за политического конфликта между депутатами партий "Единая Россия" и "Яблоко". И жители регулярно жалуются... Допустим, если раньше они жаловались только на работу одной партии - "Единой России" - которая была правящей в предыдущем созыве, теперь они жалуются на то, что работ нет, потому что бюджет не принят и всякие муниципальные программы по ремонту, по проведению каких-то мероприятий досуговых, праздничных не проводятся.

Муниципальный депутат МО "Литейный округ" от "Яблока" Арсений Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что пока депутаты не знают, каковы требования прокуратуры в иске.

Он добавил, что заседание в полном составе проводилось в марте, когда решался вопрос о бюджете. После этого мундепы также организовывали собрания с кворумом минимум раз в три месяца, отметил Афиногенов. Последний раз - 3 июня, уточнил мундеп. По его словам, исполняющий обязанности главы муниципалитета Павел Дайняк ("Единая Россия") заседания не инициировал - это делала группа депутатов.

- Мы собирались постоянно. В том числе специально для того, чтобы не прерывать… Каждые три месяца у нас были заседания. Последнее - 3 июня. 12 человек - кворум был. Его не созывал Павел Дайняк. Это заседание было по нашему временному регламенту, которое мы приняли на первом заседании, и это решение не отменено на данный момент.

Напомним, по итогам прошедших в сентябре 2019 года выборов в совет "Литейного округа" прошли 11 депутатов от "Яблока", восемь представителей "Единой России" и одна самовыдвиженка. 20 сентября Минюст зарегистрировал изменения в устав, по которым выбрать главу муниципального совета стало возможно только двумя третями голосов, хотя раньше для этого было достаточно простого большинства. Мундепы не смогли выбрать главу, так как ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов - руководителем округом остался бывший глава Дайняк. В марте муниципалы собрались для принятия бюджета, но сделать этого не смогли. Девять депутатов от "Яблока" проголосовали против. За высказались восемь единороссов и самовыдвиженка Марияна Сорокина, активистка движения "Центральный район за комфортную среду обитания".

София Саттарова