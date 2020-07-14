Возле Петровского парка появилась новая пешеходная набережная

На Петровском острове, у Малой Невы, появилась доступная для всех горожан благоустроенная набережная из досок, пишет городское издание "Канонер".. Узкая свиду, набережная пролегает между оградой апарт-отеля и заборчиков, преграждающим путь к воде. Вдоль нее высадили деревья и установили урны.

Апарт-отель здесь, по адресу Петровский проспект, 2 появился два года назад, застройщиком выступила группа "Кортрос". Сравнительно скромное благоустройство берега и проектирование работ оплатили городская администрация и застройщик.

Издание отмечает, что "Кортрос" обещал сделать гранитные стенки, однако в конечном счете до этого дело не дошло.