Хорватия решила открыть границы для россиян

Хорватия открыла границы для граждан России и некоторых других стран, передает "Интерфакс" со ссылкой на Schengen Visa Info.

Решение принято на основании рекомендаций Хорватского института общественного здравоохранения. Россияне при въезде в Хорватию в качестве туристов обязаны предъявить на границе ваучер на оплаченное проживание и отрицательный тест на коронавирус, сданный не ранее чем за двое суток до приезда.

При отсутствии справки придется соблюдать двухнедельный карантин. При этом иностранцы могут выходить на улицу в маске для похода в продуктовые магазины или за лекарствами с соблюдением социальной дистанции. Срок карантина может быть сокращен, если гражданин решит за свой счет сдать тест на коронавирус в Хорватии и получит результаты в течение недели.

Для въезда в Хорватию нужна действующая виза. Оформление новых виз приостановлено.

Накануне сообщалось, что Венгрия также решила открыть для россиян границу, но затем удалила сообщение, и в посольстве пояснили, что границу все же не откроют.