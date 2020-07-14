Обвинение запросило для фигурантов дела "Нового величия" сроки от условных до 7,5 лет колонии

Гособвинение в Люблинском суде Москвы запросило сроки для фигурантов дела "Нового величия", передает "Медиазона".

Для Марии Дубовик, Анны Павликовой, Дмитрия Полетаева и Максима Рощина сторона обвинения запросила условные сроки. Дубовик – 6 лет условно (с запретом на интернетом на 5 лет и ограничением свободы на 2 года), Павликовой – 4 года условно, Рощину – 6,5 лет условно (5 лет ограничений на интернет, 2 года ограничения свободы, 5 лет испытательный срок), Полетаеву – 6 лет условно.

Для Руслана Костыленкова, Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина прокурор запросил реальные сроки. Костыленкову – 7,5 лет колонии общего режима, Карамзину – 6,5, Крюкову – 6 лет колонии. Каждому также запрошено по 2 года ограничения свободы, Костыленкову — 6 лет ограничения интернета, Карамзину — 6 лет. Крюкову — 5 лет.

По мнению прокуратуры, с фигурантов дела нужно снять обвинения по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), оставив только ч.1 статьи (организация экстремистского сообщества).

Напомним, еще один обвиняемый, Павел Ребровский, был осужден на 2,5 года колонии, признав вину и заключив сделку со следствием. Однако позже он признался, что сделал это под давлением, и его дело было направлено на новое рассмотрение.

Другой обвиняемый, Сергей Гаврилов, объявлен в розыск после того, как уехал из России. Десятый фигурант, Рустам Рустамов, признал вину в пособничестве к участию в экстремистском сообществе и после соглашения со следствием был приговорен к условному сроку.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.