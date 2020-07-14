ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова

Европейский суд по правам человека уведомил сторону защиты фигуранта так называемого московского дела Кирилла Жукова о том, что его жалоба зарегистрирована. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Жуков отбывает трехлетний срок в нижнетагильской колонии общего режима - за то, что посмел прикоснуться во время силового разгона митинга 27 июля 2019 года к забралу шлема омоновца. Характерно, что судья в ходе процесса заявляла, что Жуков "нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем". На митинге демонстранты требовали от власти проведения честных выборов и допуска всех кандидатов.