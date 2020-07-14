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14 июля, 19:26

ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова

фото ЗакС политика ЕСПЧ зарегистрировал жалобу фигуранта "московского дела" Кирилла Жукова

Европейский суд по правам человека уведомил сторону защиты фигуранта так называемого московского дела Кирилла Жукова о том, что его жалоба зарегистрирована. Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Жуков отбывает трехлетний срок в нижнетагильской колонии общего режима - за то, что посмел прикоснуться во время силового разгона митинга 27 июля 2019 года к забралу шлема омоновца. Характерно, что судья в ходе процесса заявляла, что Жуков "нанес один удар левой рукой по подбородку потерпевшему, желая сбить шлем". На митинге демонстранты требовали от власти проведения честных выборов и допуска всех кандидатов.

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