Белоруссия открывает границу с Россией

Руководство Белоруссии заявило о готовности в самое ближайшее время возобновить сообщение с Россией путем открытия границы, передает РИА "Новости". Известие прозвучало из уст белорусского премьера Романа Головченко, который перед этим встречался с главой российского правительства, Михаилом Мишустиным.

На этой же встрече, как пишет "Интерфакс", удалось достигнуть и "нефтяной" договоренности, выгодной Белоруссии.

"Отдельное соглашение [подписано сегодня] регулирующее условия поставки энергоносителей, в частности нефти в Беларусь", - приводятся слова Головченко.

Из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границу с Белоруссией по распоряжению того же самого Мишустина в самом конце марта. Примечательно, что Белоруссия никак с пандемией и ее последствиями де-юре не боролась.