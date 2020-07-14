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14 июля, 22:19

Полицейские покинули заседание муниципалитета "Малая Охта"

фото ЗакС политика Полицейские покинули заседание муниципалитета "Малая Охта"

Сотрудники полиции покинули заседание совета МО "Малая Охта", сообщил ЗАКС.Ру мундеп округа от "Яблока" Василий Кунин. По его словам, полицейские пытались забрать с заседания одного из муниципальных депутатов от "Яблока" Артема Голева.

- Во время заседания зашел участковый и предложил Голеву просто выйти "пообщаться". На что мы у него спросили, кто он такой, почему у него нет жетона, на каком основании он срывает заседание муниципального совета. Ни на какие вопросы он конструктивно ответить не смог, - рассказал Кунин. 

Он уточнил, что вопросы к Голеву у полиции возникли по поводу прохождения им срочной службы. Сейчас мундеп проходит процесс отсрочки от армии, регулярно посещает военкомат, заявил Кунин. При этом, по его словам, Голеву якобы регулярно поступают звонки и сообщения о том, что его призовут на срочную службу.

Коллеги смогли "отбить" мундепа - участковый решил подождать окончания заседания, сообщил Кунин. Он отметил, что после завершения совещания оказалось, что сотрудники правоохранительных органов покинули муниципалитет.

Он добавил, что также на заседании депутаты сняли с должности главу округа Дмитрия Монахова, который занимал этот пост с 2004 года и подал заявление по собственному желанию. Нового руководителя МО мундепы не выбрали - этот вопрос сняли с повестки, заявил Кунин. Он уточнил, что пока исполняющим обязанности глав муниципалитета будет депутат от "Единой России" Андрей Степанов - нового руководителя будут выбирать на следующем заседании 27 июля.

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