Профильный комитет Госдумы поддержал идею о трехдневном голосовании

Думский комитет по регламенту всецело одобрил идею, предполагающую возможность организации трехдневного голосования и учреждения дополнительных мест для волеизъявления граждан, уведомил у себя в Facebook депутат Андрей Альшевских.

"По мнению комитета, у избиркома должна быть возможность определять дополнительные места для волеизъявления. На тех же придомовых территориях, общественных пространствах", - пояснил парламентарий.

Обозначенная инициатива будет изучена депутатами на очередном заседании Госдумы, которое состоится сегодня, 15 июля. В числе других подготовленных предложений - предоставить комиссии, занимающейся организацией выборов или референдума, возможность проводить голосование до трех дней подряд. Также предлагается наделить политические партии правом досрочно прекращать полномочия назначенных по их предложению членов комиссий с правом решающего голоса.

Напомним, в ходе общероссийского плебисцита по Конституции впервые был опробован многодневный порядок голосования, а также организованы новые места для волеизъявления граждан. В частности, в ряде городов процесс проходил на пеньках, в багажниках машин, во дворах, на детских площадках и других, не менее "экстравагантных", местах.