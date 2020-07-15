Членам ОНК запретили рассказывать Фургалу о протестах в его поддержку

Посещающим арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала членам Общественной наблюдательной комиссии Москвы не разрешают говорить ему о протестных акциях в его поддержку, которые проходят сейчас в регионе, известила ТАСС сотрудница ОНК Ева Меркачева.

"Фургал про акции в Хабаровске ничего не знает, у него не работает телевизор, нам запретили об этом [о митингах] говорить. Он доволен условиями, сказал, дружелюбный коллектив [в СИЗО]", - рассказала Меркачева.

Член ОНК добавила, что в СИЗО Фургал чувствует себя нормально - шутит, читает книги, занимается спортом.

Напомним, что формально Фургала арестовали по обвинению в организации убийств пятнадцатилетней давности, однако в прессе и блогах преобладает точка зрения, что Кремль таким образом мстит либерал-демократу за недостаточную лояльность, которую тот последовательно проявлял на своем посту все два года. Уже не первый день подряд хабаровчане массово выходят на несанкционированные антимосковские митинги и шествия.