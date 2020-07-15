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10:56

COVID-19 обнаружен у ещё 6422 россиян: плюс 264 случая - в Петербурге

фото ЗакС политика COVID-19 обнаружен у ещё 6422 россиян: плюс 264 случая - в Петербурге

По состоянию на утро 15 июля в РФ зафиксировано 6422 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, проинформировали в оперативном штабе. Соответственно, на сегодняшний день общее число заболевших составляет 746 369 человек.

Скончались еще 156 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения болезни погибли 11 770 россиян.

В стране проведено свыше 23,7 миллионов лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 258 тысяч тестов за последние сутки.

В Петербурге заболевание подтвердилось у ещё 264 местных жителей. Всего заразились 28 406 граждан. Умерли ещё 19 пациентов (всего - 1676), а излечились 167 (всего - 21 746).

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