ЗакС рассмотрел поправки к новым налоговым льготам

Законодательное собрание Петербурге во втором чтении утвердило законопроект администрации губернатора с поправками в закон о налогах и сборах. Документом планируется расширить список отраслей, которые смогут воспользоваться пониженными ставками по упрощенной системе налогооблажения.

В перечень добавляются отрасли по оказанию транспортных услуг, здравоохранения, розничной торговли, торговли непродовольственными товарами, обрабатывающие предприятия, а также организации, которые занимаются научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельностью.

Фракция "Справедливой России" предложила включить в список также организации, которые занимаются переработкой отходов, а депутат от КПРФ Ирина Иванова настаивала на том, чтобы предприниматели в пострадавших отраслях могли уплачивать налоги не единовременно, а равными долями в течение 2021 года. Однако представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков выступил против поправок, большинство депутатов парламента также проголосовали против.

Парламентарии Михаил Амосов, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко предложили снизить ставку налога на имущества для арендодателей, которые не будут взимать с малого бизнеса плату за аренду, если этому бизнесу из-за коронавирусных ограничений пришлось приостановить деятельность. Против этой поправки также высказались Шестериков и большинство депутатов, но они одобрили предложение парламентариев от "Единой России": снизить в два раза налога для арендодателей, которые не менее чем в половину снизили арендную плату.

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