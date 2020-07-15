Активисты недовольны поведением чиновников Калининского района в соцсетях

Гражданские активисты пожаловались в интернете на паблик Общественного совета Калининского района, в котором, по их уверениям, почти невозможно добиться вразумительных ответов ни на поставленные вопросы, ни на претензии и критические замечания. Свое недовольство авторы поста подкрепили типичными, по их наблюдениям, скриншотами. На одном из них в ответ на замечание жителя администрация паблика разместила текст, прославляющий победу на Куликовом поле.

"Карманный совет администрации Калининского района. Общественный Совет поддерживает интересы администрации, им все нравится, пишут поздравления, исторические справки и отвлеченные темы, чтоб отвести внимание от реальности, от вопросов, скрывают больные темы", - сетуют активисты.

Игнорируются и пресекаются, по их словам, намеки на коррупцию, а также темы экологического протеста. Чиновники также отличаются тем, что отправляют наиболее активных участников общественных дискуссий в сообществе в черный список.