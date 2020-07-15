Депутаты утвердили свои полномочия по изменению проектов проектировки территорий

Депутат Законодательного собрания Сергей Никешин озвучил поправки к законопроекту администрации губернатора о возможности исключать из проектов проектировки территорий некоторые части. По словам парламентария, изменения в частности подразумевают возможность депутатов также выступать с инициативой менять тот или иной проект планировки. Это может сделать как отдельный депутат, так и весь парламент, уточнил Никешин.

Он добавил, что также добавлено основание для внесения изменений в проекты – создание общественных пространств и включение зеленых насаждений. По словам депутата, к документу еще остались вопросы, над которыми придется поработать. ЗакС принял поправки Никешина на втором чтении документа.

Напомним, законопроект на первое чтение был внесен с голоса 8 июля. Это вызвало недовольства ряда депутатов. Также парламентарии критиковали само содержание документа. В частности, депутат от "Яблока" Борис Вишневский заявил, что можно позволить полностью отменять проекты, если они неправильны.

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