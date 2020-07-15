Вишневский предложил проводить не онлайн-слушания по градостроительным вопросам, а очные дискуссии

Депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский предложил внести две поправки в законопроект Смольного о возможности проведения публичных слушаний по вопросам градостроительства в интернете. Он заявил, что голосовал против документа в первом чтении и сейчас не готов "наступать себе на горло".

Одна из поправок предлагает полностью исключить положения о возможности проводить слушания в онлайн-формате при введении в городе режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. По мнению Вишневского, городские власти могут необоснованно вводить или снимать данные режимы – это неконтролируемый процесс.

Другой поправкой депутат предложил даже при режиме повышенной готовности или ЧС проводить публичные слушания в очном формате с соблюдением необходимых мер безопасности: с дистанцией, средствами индивидуальной защиты и другим. Вишневский отметил, что у администрации вполне достаточно помещений, чтобы собрать людей для дискуссии. Это точно будет не опаснее посещения общественного транспорта или магазинов, считает "яблочник".

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков высказался против поправок Вишневского. Он заявил, что предложения депутата противоречат идее законопроекта. Не одобрили поправки "яблочника" и большинство его коллег по парламенту.

На заседании 8 июля законопроект о проведении онлайн-слушаний представитель губернатора Петербурга в ЗакСе Юрий Шестериков внес с голоса. Депутатов не устроила такая форма внесения документа, а также само его содержание. Парламентарии критиковали законопроект более часа, но все же приняли его большинством голосов в первом чтении.

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