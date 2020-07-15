Муниципала Галямину оштрафовали на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара

Столичный Таганский суд решил оштрафовать муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей за участие в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара, оповещает "МБХ медиа".

Адвокаты мундепа намерены оспорить вынесенное решение. На заседании защитник Михаил Бирюков сообщил, что Галямина даже не успела встать в пикет, когда её задержали.

"Можно ли считать участием в массовом мероприятии только подход к пикету? Оттопчемся на апелляционном заседании", - утверждает адвокат.

Галяминой инкриминировали повторное нарушение при участии в несогласованной акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП); вину женщина отказалась признавать.

Галямину задержали 29 мая вместе с коллегами-муниципалами Сергеем Цукасовым, Андреем Моревым и Еленой Русаковой. Вместе с ними в автозак попал председатель московского "Яблока" Кирилл Гончаров. 16 июня Таганский районный суд оштрафовал каждого из них на 20 тысяч рублей.