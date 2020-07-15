Смольный отчитался о новых COVID-смертях: самому молодому погибшему было 25 лет

По состоянию на 15 июля в городе на Неве официально зарегистрировано 19 новых смертей от коронавирусной инфекции, ранее сегодня оповестили в оперативном штабе.

Как уточнили в комитете по здравоохранению, в числе погибших - 8 мужчин в возрасте от 25 до 85 лет и 11 женщин от 61 до 91 года.

"Пациенты скончались в июле 2020 года, один человек – в мае 2020 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19", - поделились в комздраве.

Все умершие имели хронические болезни, осложнившие течение пневмонии. Это, в частности, кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническая болезнь, онкология.

На сегодняшний день официально известно о 28 406 подхвативших COVID-19 жителях Петербурга, скончались 1676 граждан.